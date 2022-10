Adam Marusic ha parlato in conferenza stampa a 24 ore dal match di Europa League contro lo Sturm Graz. Queste le parole del terzino della Lazio:



"Dobbiamo migliorare l'approccio, perché quello che è successo col Midtjylland non deve succedere più. Domani garantisco che ce la metteremo tutta per non ricadere negli stessi errori. Ormai è più di un anno che gioco a sinistra, mi sono abituato, per me è lo stesso. Lazzari è un grande giocatore sta tornando a buon livello dopo l'infortunio. Io devo pensare a fare bene ogni partita. Si parla tanto del ruolo di terzino sinistro, ma io faccio sempre il massimo, mi sento bene e darò tutto per i miei compagni. Abbiamo visto come gioca lo Sturm Graz e abbiamo preparato bene la partita".