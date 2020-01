Un 2019 speciale quello di Felipe Caicedo: 11 goal, gli stessi del tanto celebrato Lautaro Martinez, ha conquistato i tifosi della Lazio e gli addetti ai lavori. Dopo le ultime, eccellenti prestazioni dell'attaccante, le sirene di mercato hanno cominciato a suonare. Le sue vecchie pretendenti sono tornate alla carica.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, dalla Cina per Caicedo sarebbe in arrivo un'offerta in vista della prossima finestra di mercato. Stipedio raddoppiato rispetto all'attuale, un'offerta da capogiro: dal 2020 in Cina entrerà in vigore la salary cap. Tetto massimo di 3 milioni sugli stipendi dei calciatori stranieri, più eventuali bonus, che però potranno essere illimitati. Proprio sui bonus puntano le dirigenze cinesi per convincere i giocatori stranieri ad approdare nel loro campionato. A Formello ancora non sono arrivate offerte, Caicedo è uno degli idoli dei tifosi, per strapparlo alla Lazio servirà un'offerta faraonica nella prossima sessione di mercato.