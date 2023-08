Accordo raggiunto tra la Lazio e l'Almeria per Maximiano. Il portiere portoghese andrà in Spagna per 9 milioni di euro. C'è già l'accordo anche tra il calciatore e il club di Liga. Manca solo il via libera di Lotito per il trasferimento. Prima il presidente biancoceleste - come scrive Repubblica questa mattina - vuole assicurare a Sarri un sostituto da avere subito a disposizione.



Audero era il piano A, ma l'Inter è a un passo dalla chiusura con la Sampdoria. C'è l'idea Handanovic a zero, ma le alternative vere su cui sta lavorando la società capitolina sono altre: su tutte il danese Christensen, dell'Hertha Berlino, su cui però c'è anche la Fiorentina.