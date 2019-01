Ore calde in uscita in casa Lazio. Si lavora alla cessione di Lukaku (direzione Premier) e Caceres (passi importanti della Juventus) ma la società sta vagliando più opzioni. Dal Portogallo arrivano voci molto insistenti di una possibile offerta per Bastos. Come riporta Record, lo Sporting Lisbona avrebbe bussato alla porta della Lazio per il difensore centrale.



MERCATO LAZIO - La cessione di un centrale in questo momento di grande difficoltà sembra complicata, ma Tare sta valutando: potrebbe rientrare nella trattativa anche Stefan Ristovski, laterale del club lusitano accostato nei giorni scorsi alla Lazio.