Domenica alle 20,30, l’imbattuta Juve sarà ospite della Lazio per dar vita ad una gara di indubbio interesse. Bianconeri naturalmente favoriti ma 2 non popolare a 1,90, comunque lontano dall’1 a 4,35 e con l’X a 3,50. Si scommette anche per la somma goal con quella pari a 0 è suggerita a 9,50, la somma goal pari a 1 a 4,35, la somma goal pari a 2 a 3,25, la somma goal pari a 3 a 4,00, la somma goal pari a 4 a 6,00 e la somma goal oltre 4 a 6,50.