Si muove il mercato in uscita della Lazio. Il primo a lasciare Formello potrebbe essere Gonzalo Escalante. A dare la notizia è il sito lalaziosiamonoi.it, secondo cui sarebbero in corso contatti tra i biancocelesti e il Deportivo Alaves.



Il calciatore, si legge sul portale, avrebbe già dato l'ok al trasferimento e le due società sono al lavoro per trovere un accordo. Il club spagnolo ha chiesto il centrocampista in prestito con diritto di riscatto. Lotito vorrebbe invece una cifra vicina ai 500mila euro per la cessione a titolo temporaneo e l'obbligo di riscatto a 2 milioni e mezzo.