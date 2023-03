Maurizio Sarri ha fretta di muoversi sul mercato con un'idea ben chiara in testa: "L'identità che ti danno i nostri calciatori non possono darla venti stranieri. Dobbiamo continuare a creare uno zoccolo duro forte". Il club biancoceleste punterà quindi in estate su un gruppo che dovrà avere quanti più calciatori italiani possibili con Parisi primo obiettivo in fascia e Baldanzi sulla trequarti, entrambi dell'Empoli. L'unica eccezione per l'allenatore toscano, vista la probabile partenza di Milinkovic-Savic potrebbe essere rappresentata da Piotr Zielinski che potrebbe anche lui lasciare il Napoli in estate.