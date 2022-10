Lazio-Midtjylland (calcio d'inizio alle ore 18.45 in diretta su Dazn e Sky Sport) è una gara valevole per la quinta e penultima giornata nella fase a gironi di Europa League. Tutte le quattro squadre del gruppo F sono appaiate a quota 5 punti in classifica e giovedì prossimo i biancocelesti giocano in Olanda sul campo del Feyenoord, oggi impegnato in Austria contro lo Sturm Graz.



LE ULTIME - Oltre all'assenza di Immobile e a quella di Lazzari, per squalifica, le altre certezze del tecnico toscano sono Provedel inamovibile tra i pali, Marusic e Hysaj ai lati, per forza di cose, e il tridente Zaccagni - Felipe Anderson - Pedro. Lo stesso visto a Bergamo e che rappresenta al momento la soluzione tattica più affidabile agli occhi del mister. Ballottaggi aperti negli altri ruoli. Al fianco di Romagnoli, si giocano un posto Gila e Patric, con quest'ultimo che però non è al meglio fisicamente: ieri si è fermato a metà seduta. A centrocampo Cataldi è in vantaggio su Marcos Antonio, perché dal 1' dovrebbe esserci Luis Alberto come mezz'ala e Sarri non vuole sbilanciare troppo la linea perdendo fisicità. Ma occhio alle sorprese. Basic reclama spazio, Vecino potrebbe essere risparmiato in vista dei prossimi appuntamenti di campionato, mentre Milinkovic dovrebbe essere chiamato agli straordinari.



LE PROBABILI FORMAZIONI



LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Basic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.



MIDTJYLLAND (4-3-3): Lossl; Thychosen, Dalsgaard, Sviatchenko, Paulinho; Evander, Martinez, Olsson; Isaksen, Dreyer, Sisto. All. Capellas.



Arbitro: Stefanski (Polonia).