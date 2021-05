Perso Inzaghi, la Lazio sta subito sondando il terreno per trovare il sostituto del tecnico piacentino. Il nome caldo al momento è quello di Sinisa Mihajlovic, l'unico profilo che per attaccamento potrebbe sollevare il morale dell'ambiente. Come riporta Il Corriere dello Sport però attenzione anche a un profilo estero. Si tratta di John Van Den Brom allenatore del Genk. In Belgio ha vinto un campionato e due Supercoppe con l'Anderlecht e in questa stagione ha vinto la Coppa nazionale proprio con l'ex club di Milinkovic.