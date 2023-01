Se non è l'ultima spiaggia, poco ci manca. Per il Milan, la trasferta di questa sera sul campo della Lazio rappresenta una delle ultime occasioni per restare agganciato, seppur a grande distanza, al treno inarrestabile del Napoli, lungo per il percorso che porta allo scudetto. Complici i due pareggi con Roma e Lecce, oggi la squadra di Stefano Pioli si presenta al fischio d'inizio della partita con la Lazio a -12 dal Napoli, con l'obiettivo di risalire a -9. Nel frattempo per i rossoneri ci sono state anche l'eliminazione in Coppa Italia e la sconfitta nella finale di Supercoppa. Ragion per cui, un altro ko aprirebbe ufficialmente una crisi profonda in quel Milanello. Dall'altra parte della barricata, la squadra di Maurizio Sarri si presenta all'appuntamento con 34 punti, in piena corsa per un posto in Champions League, anche grazie alla penalità di 15 punti inflitta alla Juventus. Per quanto riguarda i precedenti, in casa della Lazio sono 79, con un bilancio di 20 vittorie per i padroni di casa, 23 per gli ospiti e 36 pareggi. Per quanto riguarda invece il conto dei gol realizzati, la Lazio ne ha fatti 104 e il Milan 94. Stasera tutti in campo alle 20.45, arbitra Di Bello, con Aureliano al Var.



DI SEGUITO LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Lazio: Provedel; Hysaj, casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.



Milan: Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Dest; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.



DOPO LA PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO DI ALBERTO CERRUTI