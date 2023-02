Sergej Milinkovic-Savic ha parlato a Lazio Style Channel prima della sfida tra i biancocelesti e la Sampdoria: "Sto meglio rispetto ai giorni scorsi, finalmente sono tornato dopo un po’ di giorni con il mal di pancia. Dobbiamo entrare in campo concentrati per evitare di ripetere il quarto d’ora finale di Marassi che ci è costato due punti contro di loro all’andata. Un gol come regalo di compleanno? Preferisco i tre punti; se segno sono contento ma per andare in rete c’è tempo, l’importante è vincere questa sera".