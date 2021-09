Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, uscita ko ieri contro il Milan, posta una foto su Instagram dopo la brutta sconfitta coi rossoneri: "Ieri erano 250 partite con la Lazio. Non stavo scrivendo niente perché sono incazzato per risultato... Ma poi mi sono ricordato di cosa significa per me quell'Aquila sul petto e questa maglia. Allora: duro lavoro e GRAZIE a voi per sostenerci SEMPRE! Avanti insieme, il vostro Sergente".