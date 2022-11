Deludente Milinkovic ieri allo Stadium. Contro la Juventus il centrocampista della Lazio non solo non ha brillato, ma ha anche grosse responsabilità sul gol che ha sbloccato l'incontro. La sua palla persa malamente a metà campo a fine primo tempo ha innescato il contropiede che ha messo in discesa il match per i bianconeri. Un erroraccio non da lui, evidentemente non al top della condizione.



Secondo Il Messaggero il serbo ha già da qualche settimana la testa al mondiale. L'ammonizione, discutibile quanto ingenua, presa prima del derby è stato il primo campanello d'allarme. Poi le scialbe prestazioni col Feyenoord e col Monza, prima di ieri. Comprensibile il condizionamento, sottolinea il quotidiano, vista l'imminenza della manifestazione iridata, dove si metterà in mostra con la sua nazionale. A gennaio però ai biancocelesti servirà la miglior versione del Sergente. La speranza quindi è che in Qatar ritrovi quella brillantezza che nell'ultimo mese sembra aver perduto.