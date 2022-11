La scelta di, storico allenatore giramondo da tre anni sulla panchina delforse è figlia proprio dei dissapori con alcuni elementi di spicco, cui i Leoni dell’Atlante si affideranno per cercare di superareRientrano in rosa dunque, con l’avvento del nuovo selezionatore Hoalid, Hakime Noussair, che con Achrafdel Psg sono i giocatori migliori a disposizione. Ci sarà da ballare nel gruppo F:, e anche il, che parte come underdog, non è assolutamente da sottovalutare. Gli, raggiunti da prima del girone ma persi contro la Germania Ovest per 1-0 nel finale (gol di Matthaus),: Yassine Bounou (Siviglia), Munir El Kajoui (Al-Wahda), Reda Tagnaouti (Wydad AC): Achraf Hakimi (Psg), Noussair Mazraoui (Bayern Monaco), Nayef Aguerd (West Ham), Romain Saiss (Besiktas), Achraf Dari (Brest), Jawad El Yamiq (Real Valladolid), Yahya Attiat Allah (Wydad AC), Badr Benoun (Qatar SC).: Sofyan Amrabat (Fiorentina), Abdellhamid Sabiri (Sampdoria), Selim Amallah (Standard Liegi), Azzedine Ounahi (Angers), Bilal El Khannouss (Genk), Yahya Jabrane (Wydad AC).: Hakim Ziyech (Chelsea), Sofyane Boufal (Angers), Abdessamad Ezzalzouli (Osasuna), Zakaria Aboukhklal (Tolosa), Ilias Chair (QPR), Youssef En-Nesyri (Siviglia), Walid Cheddira (Bari), Abderrazak Hamdallah (Ittihad FC)Percorso netto neltra andata e ritorno, 20 gol fatti e appena uno subito.(le vincitrici dei dieci gironi sono sorteggiate e si giocano i 5 posti per il Mondiale), giocato senza Ziyech e Mazraoui per le già citate tensioni con Halilhodzic e la federazione, e. Capocannoniere(assente però in Qatar) con 5 reti nel girone. Ultimo test amichevole previsto giovedì 17 novembre contro la Georgia.23 novembre, ore 11: Marocco-Croazia (Al Khor, Al-Khor Stadium)27 novembre, ore 14: Belgio-Marocco (Doha, Al-Thumama Stadium)1 dicembre, ore 16: Canada-Marocco (Doha, Al-Thumama Stadium)è il fantasista, l’uomo di maggior tecnica, ma i pericoli maggiori vengono da dietro:a destra ea sinistra, l. Anche la porta è a posto condel Siviglia. Manca qualcosa probabilmente in difesa (orfana da 3 anni di Benatia e affidata a) e davanti ad essa, dovedella Fiorentina fa legna ma costruisce poco. In attacco, ci sono nomi sottovalutati ma interessanti:, che si è già distinto in molte serate di Champions con la maglia del Siviglia,, trequartista o esterno dell'Angers. Colpo di sfortuna: Amine Harit, attaccante del Marsiglia, si è gravemente infortunato all'ultima prima della partenza. A maggior ragione allora coltivano speranze di essere protagonisti anchedella Sampdoria e soprattutto. Mancando i vari El Kaabi, Mmaee, Tissoudali che si sono distinti nel percorso verso il Qatar, non è impossibile che abbiano un discreto spazio per provare a sorprendere i più quotati avversari...