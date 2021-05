Sergej Milinkovic-Savic è stato operato al naso per ridurre la frattura rimediata al Franchi contro la Fiorentina. Brutta tegola per la Lazio che, come riporta La Repubblica, difficilmente lo avrà a disposizione contro il Parma. L'obbiettivo è quello di schierarlo nel derby contro la Roma di sabato sera. Nei prossimi giorni il Sergente proverà ad allenarsi con una maschera protettiva.