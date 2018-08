Milinkovic, passi in avanti, sempre più concreti, verso il rinnovo con la Lazio. Il serbo è stato al centro di una lunga estate di calciomercato. Molte le squadre interessate al suo cartellino, altissima la richiesta di Lotito.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, Mateja Kezman, l'agente di Milinkovic, avrebbe incontrato la società per discutere dell’adeguamento di contratto (fino al 2023 e 3,2 milioni a stagione più bonus). La firma è attesa già per la prossima settimana. Un passo fondamentale per cementare ulteriormente il rapporto con la Lazio: Milinkovic resta a Roma.