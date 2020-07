Il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic ha parlato prima del match contro la Juve: "Abbiamo preparato bene questa partita, proveremo a tornare a casa con un risultato positivo nonostante le tante assenze. Abbiamo perso qualcosa nelle ultime gare, ma ci sono in palio ancora punti per ripartire. Immobile? Ci aiutiamo a vicenda da inizio campionato perché i suoi gol aiutano tutta la squadra. Cercheremo di dargli una mano per farlo laureare capocannoniere".



Ai microfoni di Sky Sport, il serbo ha poi aggiunto: "Non vedevamo l'ora di venire qui e giocarcela con la Juve. Abbiamo perso punti, ma abbiamo lo stesso una gran voglia di vincere oggi. Scudetto svanito? Non ci siamo ancora dati per sconfitti e già da oggi proveremo a vincere tutte le gare. Poi vedremo alla fine dove saremo arrivati".