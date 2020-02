Attenta Inter, Milinkovic prepara magie contro di te. Il serbo è in forma smagliante, come riporta il Corriere dello Sport: nell'ultimo allenamento si è reso protagonista di un gol da favola, sta fornendo prestazioni importanti e tornando di moda anche sul mercato. Il vecchio pupillo di Marotta vorrebbe dare un dispiacere proprio all'Inter.



MILINKOVIC INTER - Anche perché con i nerazzurri, con buona pace del calciomercato, Milinkovic ha un conto aperto: al suo esordio in Serie A, proprio contro l'Inter, si procurò il rigore poi trasformato da Candreva per il definitivo 2-1. Durante la scorsa stagione ha siglato contro l'Inter il gol vittoria di testa: Milinkovic sa come fare male all'Inter, e i discorsi di calciomercato possono aspettare...