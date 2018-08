La sconfitta per due a zero contro l'Arsenal di Unai Emery, ma anche il ritorno in campo di Sergej Milinkovic-Savic. Nel post-partita ha parlato il centrocampista serbo, che ha commentato ai microfoni di Lazio Style le sensazioni per la prossima stagione e non solo: “Mi è piaciuto quando sono entrato, non me l'aspettavo, è stato bello. Sono felice di essere tornato, spero di giocare molto. Non mi aspettavo di trovare tanta gente in Paideia quando sono tornato dalle vacanze, sono cose belle. Spero di trovare tanti tifosi anche a Formello, ci daranno una grande mano quest’anno. Sono tornato qui, ho un contratto, non si sa mai cosa succede nel calcio ma la mia testa è alla Lazio e sono concentrato sulla mia squadra".