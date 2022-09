In vista del match di stasera contro il Napoli, Milinkovic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media ufficiali della Lazio. Queste le sue parole, pubblicate anche sul sito del club:



"Il pareggio contro la Sampdoria ci insegna ad essere essere più cattivi per segnare di più. Dobbiamo chiudere prima le partite e non aspettare l'ultimo minuto. Contro il Napoli sarà un'altra gara difficile. Loro sono molto forti e hanno tanta qualità. L'anno scorso abbiamo perso nel finale, questa stavolta cercheremo di portare a casa la vittoria. In questa stagione sono partito facendo più assist, mentre lo scorso anno avevo segnato subito alla prima di campionato. L’importante però è sempre vincere, non chi fa gol. Questo sarà un bel campionato, difficile, con tante squadre in pochi punti, come avvenuto lo scorso annom quando fino alla fine non si sapeva chi avrebbe vinto lo scudetto e chi sarebbe retrocesso. Io ho sempre sottolineato l’importanza per noi di avere un grande pubblico al nostro fianco. È bello entrare in campo davanti a tanti tifosi per il riscaldamento e per il fischio d’inizio. Contro il Bologna, dopo essere rimasti in inferiorità numerica ci hanno dato un grande aiuto e alla fine abbiamo portato a casa il risultato”.