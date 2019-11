Carolina Morace, ex allenatore del Milan femminile, parla della Lazio a Radiosei: "Calcio femminile? Aspettiamo che Lotito dia qualche segnale, anche se ora la squadra ce l'ha. Il calcio femminile lo vedono i manager, i giovani, quelli che hanno una visione del mondo. Chi non ce l'ha non ce la fa. Noi siamo 20 anni indietro rispetto all'estero. La Roma sta facendo bene nel calcio femminile, con un progetto avviato. Ma secondo voi la gente andrà a giocare alla Lazio o alla Roma per quanto riguarda il calcio femminile? Non è difficile capire che con il calcio femminile ci si può guadagnare lavorando bene. Se uno è tifoso della Lazio secondo voi non porterebbe la bambina a giocare nella squadra? Io ovviamente parlo in modo accorato perché ho giocato nella Lazio, e il club biancoceleste ha una storia nel calcio femminile. Questo Lotito non lo sa. Nel resto del mondo si sta andando avanti, basta azionare il cervello e pensare a livello manageriale: è una questione di prestigio".