La Lazio questo pomeriggio è tornata in campo a Formello. Presenze contate visto che sono partiti nove calciatori con le rispettive nazionali. Inizialmente i convocati erano 11, ma Marusic non dovrebbe essere partito per la distorsione rimediata contro l’Inter. L’altro a non partire è stato Muriqi. Quest’ultimo, insieme ad Andreas Pereira, quest’oggi ha portato a termine il secondo allenamento in gruppo con la Lazio, segnando anche una doppietta nella partitella finale. Anche Pereira è andato in gol. Alla seduta di oggi, oltre ai nazionali mancavano Radu e Bastos (fuori rosa), entrambi out per uno stiramento (dovrebbero star fuori per circa un mese), Luis Alberto per semplice gestione, il giovane portiere Alia e Hoedt. Quest’ultimo deve ancora effettuare le visite mediche. Non si sono visti in campo durante lo stesso orario dei compagni sia Lulic che Luiz Felipe, i due infortunati, ma il loro lavoro differenziato sta continuando. All’allenamento di oggi sono stati aggregati il fuori rosa Kiyine e i Primavera Furlanetto, Novella, Adeagbo e Franco.