Vedat Muriqi, nuovo attaccante della Lazio, è tornato a Istanbul prima di mettersi a completa disposizione di Simone Inzaghi. Queste le sue parole a BeInSport: “Sono tornato per risolvere alcune procedure, non c’è nessun problema. In questi giorni ho vissuto momenti emozionanti, sono stato accolto molto bene alla Lazio e spero di fare bene in biancoceleste. Il 94? Non so se sia un portafortuna, ma sentivo di dover continuare con questo numero”.