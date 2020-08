La Lazio è a un passo da Vedat Muriqi: passi avanti con il Fenerbahce, come riferisce Il Corriere dello Sport, il ds Tare ha messo sul piatto 16 milioni di euro più 2 di bonus avvicinandosi ai 20 milioni chiesti dai turchi. Per l'ok definitivo bisogna attendere la cessione di Felipe Caicedo all'Al Gharafa: c'è il sì del giocatore, la Lazio aspetta che il club qatariota alzi l'offerta ad almeno 5 milioni di euro.