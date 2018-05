Attraverso il proprio profilo Instagram, l'attaccante della Lazio Luis Nani ha annunciato il suo addio al club biancoceleste: "Grazie alla società e soprattutto ai tifosi della Lazio per il supporto di quest’anno, è stata una stagione meravigliosa e un grande peccato non aver potuto incoronare il nostro sogno ieri sera… Grazie per avermi accolto come avete fatto, é un onore indossare questa maglia e un’emozione bellissima far parte di un gruppo importante come questo!!! Forza Lazio".