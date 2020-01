Mancano poco più di 24 ore all'attesissima sfida tra Lazio e Napoli. I due club vivono dei momenti totalmente opposti, con i capitolini che non si fermano più e sono in piena fiducia, mentre i partenopei hanno bisogno di risalire la china in un periodo devastante sotto il punto di vista mentale e dei risultati.



Gattuso dovrà fare i conti ancora con i tanti infortuni, mentre Simone Inzaghi riuscirà a recuperare qualche giocatore in più. Lulic e Jony, infatti sono i due giocatori che hanno smaltito i problemi degli ultimi giorni. Correa, invece, continua ad accusare un affaticamento al polpaccio ed al massimo Inzaghi lo porterà in panchina. Spazio, quindi, nuovamente alla coppia Immobile-Caicedo. Ne scrive oggi il Corriere della Sera.