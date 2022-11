Natale in zona Champions. Non è il titolo di un nuovo cinepanettone, ma la certezza acquisita dalla Lazio dopo l'ultimo turno infrasettimanale. A prescindere al risultato di domani contro la Juventus i biancocelesti non potranno uscire dalle prime 4 posizioni. Anche perdendo, verrebbero al massimo agganciate da Inter e Atalanta al 4° posto, ma con entrambe ha il vantaggio dello scontro diretto.



A evidenziare questo dato è stamattina il Corriere della Sera, che sottolinea anche il grande miglioramento rispetto a un anno fa. Alla pausa natalizia Sarri era 8°, con 31 punti in 19 giornate, alle spalle di tutte le dirette concorrenti. Oggi sono 30, ma mancano ancora 4 partite (compresa quella con i bianconeri) alla fine del girone di andata. Nell'era dei 3 punti solo Eriksson nel '99-'00, Mancini nel '02-'03 (entrambi 31) e Inzaghi nel '17-'18 (32) avevano fatto meglio. Il rendimento di quest'anno inoltre è identico a quello della stagione del 1° scudetto: anche nel 1973-'74 alla sosta erano state realizzate 9 vittorie, 3 pari e sole 2 sconfitte.