10mila tifosi a Formello, nel centro sportivo della Lazio, già dovrebbero bastare come cartina da tornasole di un entusiasmo ritrovato, travolgente. Il 2019 è stato l'anno della svolta: due trofei messi in bacheca, terzo posto solitario in classifica e più di qualche addetto ai lavori che parla addirittura di Scudetto. Ma è stato anche l'anno di uno storico sorpasso cittadino.



TIFOSI LAZIO DA RECORD - In questa prima parte di stagione la Lazio ha superato la Roma per numero di presenze allo stadio Olimpico, 39.375 persone di media nelle 8 partita disputate fin qui in casa: un aumento del 5,9% rispetto allo scorso campionato, un sorpasso storico. A guidare la classifica delle presenze rimane l’Inter con una media spettatori di 63.697, segue il Milan (53.740), terza la Juventus (39.740). La Lazio è da Champions anche per i numeri, e la Roma insegue.