Hidemasa Morita. Si chiama così l'ultimo centrocampista finito nel mirino nella Lazio. Classe 1995 e in forza allo Sporting Lisbona, il 27enne giapponese si è messo in luce nei Mondiali attualmente in corsa in Qatar: secondo A Bola i portoghesi chiedono almeno 10 milioni di euro per lasciarlo partire.