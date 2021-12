Seconda seduta a Formello questo pomeriggio. La Lazio aveva già ripreso a lavorare in mattinata in vista dei prossimi impegni di Serie A, ma tra gli uomini di Sarri figuravano molti assenti. Lucas Leiva e Felipe Anderson sono tornati in gruppo per l'allenamento delle 17:00. Non si sono visti nemmeno al secondo appuntamento invece Zaccagni, Luis Alberto e Romero.