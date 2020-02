Da Genoa a Genoa, la Lazio in realtà non ha rivali. E se il 26 aprile andrà in scena la super sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus, in realtà i ragazzi di Simone Inzaghi stanno tenendo un ritmo senza rivali, nemmeno la Vecchia Signora. Come riporta il Corriere dello Sport, è "un volo senza rivali". Nelle ultime 20 giornate 52 punti per la Lazio, solo 47 per la Juventus.



LA JUVENTUS NON RIESCE A REGGERE - Da Genoa a Genoa la Lazio non ha mai perso, mentre la Juventus ha incassato 3 KO, uno dei quali proprio contro la squadra di Simone Inzaghi. Se la difesa accomuna le 2 squadre - 19 reti subite a testa - nel rush finale la differenza potrebbero farla gli scontri diretti. E domenica sera c'è Juventus-Inter...