Lazio, nessuna conseguenza per i fatti di Monza: la decisione del giudice

per il giudice sportivo, nel confronto tra calciatore dellae tifosi aNon ci sarà nessuna conseguenza per il club biancoceleste perché gli ispettori federali, che hanno assistito alla scena e segnalato l'accaduto nei referti dopo essersi confrontati anche con gli ispettori della Digos, non hanno segnalato accadimenti che possano prevedere sanzioni. Neanche la procura federale ha ritenuto utile aprire un fascicolo di indagine.Al termine della partita (finita col risultato di 2-2) i calciatori biancocelesti erano andati sotto allo spicchio dello Stadio Brianteo dove erano assiepati i tifosi, che hanno contestato la prestazione della squadra. E' volata qualche parola forte, ma tutto è evidentemente rientrato nei ranghi nel giro di poco, nonostante l'acceso colloquio sia andato avanti per diversi minuti.(come peraltro aveva testimoniato sui social Luis Alberto , tra i protagonisti dell'alterco con i sostenitori nel settore ospiti dell'U-Power Stadium), né comportamenti per i quali sia necessario un supplemento di indagine da parte del guidice Gerardo Mastrandrea. Resta però, nell'ambiente biancoceleste, il senso latente di delusione per una stagione al di sotto delle aspettative e per aver visto in troppe occasioni una squadra apatica in campo, incapace in alcuni momenti decisivi di reagire alle difficoltà in campo. E di questo i tifosi hanno chiesto conto ai calciatori sabato scorso, senza però mai sfociare in comportamenti sopra le righe, contro i quali negli ultimi anni la FIGC ha deciso di stringere le maglie dei controlli. In questo caso, non ce ne è stato bisogno.