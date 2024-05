Lazio, attesa per la decisione del giudice sui fatti post Monza. E Luis Alberto chiarisce: 'Nessuna minaccia'

34 minuti fa



Attesa in casa Lazio per la decisione del Giudice Sportivo sui fatti del post gara di Monza. Potrebbero infatti esserci conseguenze per i biancocelesti per l'acceso confronto sotto al settore ospiti dello Stadio Brianteo tra i calciatori e tifosi. Potrebbe essere richiesto un supplemento di indagine se gli ispettori federali avranno messo agli atti quanto accaduto. Il referto dell'arbitro comunque non è ancora arrivato al giudice, riferisce oggi Il Messaggero, che sottolinea pure che una pronuncia non arriverà comunque prima di domani.



Iera sera intanto Luis Alberto sul proprio profilo Instagram, ha voluto fare chiarezza riguardo l'accaduto. In una storia il calciatore spagnolo ha scritto un messaggio che smentisce le ricostruzioni che parlano di minacce ricevute dalla squadra. Queste le sue parole: "Durante il confronto di ieri sera con i tifosi in trasferta a Monza, non ho ricevuto nessuna minaccia. I tifosi ci hanno stimolato spingendoci a dare tutto fino alla fine. Tifosi con cui ho sempre avuto e sempre avrà un ottimo rapporto! Forza Lazio".