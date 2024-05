Lazio, le richieste di Tudor a Lotito per l'estate

Entra nel vivo la pianificazione dein casa. Tudor ha studiato la rosa in questo mese e mezzo e ha ormai chiaro in testa chi può essere utile alla causa e chi no. Al netto delle questioni di bilancio e dei paletti da rispettare , il tecnico ha già fatto presente al presidentedi cosa avrà bisogno per completare la rivoluzione tecnica verso il suo 3-4-2-1. Come scrive oggi il Corriere dello Sport all'allenatore biancoceleste serviranno due difensori centrali, un esterno, due trequartisti e un centravanti (a prescindere dal futuro di Immobile, ndr).

La palla ora passa alla società. L'ultima parola infatti sarà sempre quella del patron, perché alla Lazio funziona così., quando sarà chiaro anche quali e quante risorse ci saranno a disposizione. Saranno messi sul tavolo i possibili nomi da andare a prendere. Gli addi di alcuni nomi pesanti libereranno spazio per nuovi ingaggi, ma senza i soldi della Champions serviranno manovre oculate da parte della dirigenza biancoceleste per soddisfare le richieste di Tudor.