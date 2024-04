Lazio, niente confronto ieri a Formello tra Tudor e Guendouzi: ecco perché

C'è ancora tensione a Formello dopo la lite. Ieri era in programma un confronto tra i due, con il ds dellaa fare da mediatore, ma non è andato in scena. Il centrocampista francese infatti, spiega oggi il Corriere dello Sport, sta ancora lavorando a parte per recuperare dal problema al polpaccio accusato la settimana scorsa e quindi si è allenato in orari diversi dal resto della squadra. La sua situazione fisica comunque non preoccupa e dovrebbe tornare a disposizione per la partita di venerdì contro il Genoa in trasferta. A tenere di più sulle spine è invece proprio il suo rapporto con l'allenatore.

Guendouzi e Tudor avevano infatti già avuto divergenze ai tempi del Marsiglia, per scelte tecniche poco condivise dal calciatore. E appena arrivato sulla panchina biancoceleste,vista la panchina del numero 8 contro la Juve. L'dello stesso giocatore dopo l'assist per il gol decisivo di Marusic aveva evidenziato che qualche problema c'era. La titolarità nelle successive due gare sembrava aver risolto tutto, ma poi prima della partita contro la Salernitana, ecco il nuovo sfogo: Guendouzi è andato su tutte le furie quando Tudor ha scelto dinella rifinitura, di fatto escludendolo dalla formazione titolare. Sia lui, sia il tecnico croato sono uomini scelti direttamente dal direttore sportivo, che vuole a tutti i costi superare questa situazione. Servirà trovare un punto di equilibrio per la convivenza, per il bene della Lazio, e lasciarsi alle spalle le acredini passate.