Lazio, Sven Goran Eriksson può tornare all'Olimpico: ecco quando

potrebbe tornare presto allo Stadio Olimpico di Roma. L'ex allenatore della, al quale è stato diagnosticato nei mesi scorsi un tumore al pancreas, l’ultima volta che aveva fatto visita nella Capitale fu in occasione del derby del 19 marzo 2023, poi vinto dai biancocelesti 1-0 grazie al gol di Mattia Zaccagni. Il tecnico svedese nelle ultime settimane è stato già omaggiato con un bagno di folla sia a Liverpool, sia a Lisbona, dai tifosi del Benfica, ma ora si appresta a tornare nelluogo in cui ha vinto lo scudetto nel 2000 e dove è tutt'oggi uno degli idoli indiscussi della tifoseria laziale.

Come scrive il Messaggero questa mattina,. In quel giorno la società ha in programma di celebrare il cinquantesimo anniversario dello scudetto del 1974. I preparativi sono già in corso e presto saranno resi noti i dettagli. Si prennuncia una grande festa biancoceleste all'Olimpico e la presenza di Eriksson, oltre ad arricchire la giornata, potrebbe essere l'occassione giusta per unire ai festeggiamenti anche il ricordo del tricolore vinto 24 anni fa, il 14 maggio del 2000.