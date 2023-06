Non ci sarà più Binance sulle magliette della Lazio l'anno prossimo. La piattaforma di criptovalute infatti, secondo quanto prevede il contratto tutt'ora in essere tra le parti, non sarà più il mani sponsor biancoceleste, ma resterà solo come partner sponsor del club capitolino. La notizia è stata data oggi dall'emittente romana Radiosei.



L'accordo tra la Lazio e Binance prevedeva un collaborazione per inserire il brand sulle divise da gara di due anni più un'opzione per il terzo. Quest'ultima non è stata esercitata e così ora il club è alla ricerca di un nuovo partner commerciale, considerando che potrà godere di palcoscenici come la Champions League e la Supercoppa italiana che si giocherà in Arabia Saudita.