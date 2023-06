La Lazio guarda al mercato dei giovani talenti italiani. L'interesse per i gioielli dell'Empoli (Baldanzi, Fazzini, Guarino) è noto. Nelle ultime ore a loro si sono aggiunti anche i nomi di due giocatori cresciuti nell'Inter: il centrocampista Fabbian (quest'anno in prestito alla Reggina) e il difensore Zanotti. Entrambi hanno il gradimento di Sarri. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbero diventare pedine di scambio nella trattativa per il riscatto di Francesco Acerbi da parte de club nerazzurro.



Per trasformare il prestito in acquisto definitivo l'Inter deve versare 4 milioni di euro alla Lazio (un anno fa fu fissato questo prezzo), ma i nerazzurri hanno già fatto sapere che vorrebbero pagare meno, ipotesi che non riscuote entusiasmo dalle parti di Formello. L'inserimento come contropartita di uno tra Fabbian e Zanotti potrebbe sbloccare la situazione. La trattativa può entrare nel vivo la prossima settimana, dopo la finale Champions che vedrà impegnata l’Inter sabato a Istanbul.