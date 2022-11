Sarri ha vinto il braccio di ferro con Lotito: la Lazio non andrà in tournée in Argentina a dicembre. La notizia la riporta questa mattina Il Messaggero. Le parole del tecnico prima della sfida con lo Sturm Graz erano state perentorie: "Secondo me è un'assurdità". Lunghezza della trasferta e condizioni climatiche sono state le principali criticità sottolineate dal mister. Ora però bisogna trovare un'alternativa. "Da qualche parte toccherà andare" aveva detto sempre il mister toscano. Due le ipotesi in ballo.



TURCHIA O FORMELLO - L'opzione estero porterebbe in Turchia. Ad Antalya per la precisione, sulla costa meridionale, difronte all'isola di Cipro. Clima mite e condizioni ideali per lavorare. Non a caso è la stessa meta scelta anche da Napoli, Sampdoria e altri club europei. Il che, si legge sempre sul quotidiano romano, favorirebbe anche la possibilità di organizzare amichevoli. In alternativa si resterebbe a Formello. Le date sono già scelte. Indipendentemente dalla luogo, il ritiro si svolgerà tra il 13 e il 23 dicembre. Dopo la Juve i biancocelesti i biancocelesti si alleneranno fino al 19 novembre, poi dieci giorni di riposo. Ripresa dei lavori il 30.