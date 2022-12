Dopo il terzino sinistro, la seconda priorità per la Lazio è il vice - Immobile. Ieri era sorta e poi subito tramontata l'idea Bonazzoli, della Salernitana. Oggi invece il nome nuovo lo fa la Gazzetta dello Sport: si tratta del centravanti del Friburgo Roland Sallai. Venticinquenne ungherese, fa parte ormai stabilmente della nazionale magiara, dal 2018 ha messo a segno 46 reti in Germania.



Il contratto con il club tedesco scadrà nel 2025. Anche per questo il prezzo di partenza è già alto: intorno ai 20 milioni di euro. L'agente però è Alessandro Lucci, con cui i biancocelesti vantano buoni rapporti. Resta molto difficile, viste le attuali condizioni economiche, che la Lazio decida di investire già a gennaio in quel ruolo, ma in estate la pista potrebbe diventare percorribile.