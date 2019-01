Lazio, nome nuovo sulla fascia. L'asse con l'Atalanta fronte calciomercato sembra caldo, caldissimo: dopo Hateboer, il nome sul tavolo stavolta è Timothy Castagne. Chiuso proprio dal compagno di squadra, Castagne avrebbe dato mandato al suo procuratore, vecchia conoscenza in casa Lazio, Ulisse Savini (ex agente di Keita) di trovare una nuova sistemazione.



MERCATO LAZIO - Forte dei rapporti con Tare, è arrivata la proposta: il ds conosce benissimo Castagne, lo segue dai tempi del Genk. La Dea non scenderà dai 6 milioni di euro, il prezzo del cartellino non si abbasserà molto. La Lazio temporeggia: i nomi sul tavolo non convincono appieno la dirigenza, che ci sta pensando.