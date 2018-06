L'asse tra Lazio e West Ham è caldissimo: non solo Felipe Anderson, anche l'esterno Jordan Lukaku sembra essere al centro delle chiacchierate di calciomercato tra i due club. Stavolta bisognerà dare ragione ad un noto adagio: non c'è due senza tre. Oltre al brasiliano e al belga, sarebbe rientrato nei discorsi tra le due dirigenze anche il cavallo di ritorno Ravel Morrison.



MERCATO LAZIO - Nel West Ham ha collezionato 24 partite, è ancora sotto contratto con la Lazio, il futuro di Ravel Morrison è ancora incerto. Su Twitter "The West Ham Way" avrebbe lanciato l'indiscrezione: gli agenti vorrebbero riportarlo a Londra. L'ultimo tentativo, in questa direzione, è stato quello di inserirlo nella trattativa che potrebbe portare Felipe Anderson e Jordan Lukaku agli Hammers. Nella giornata di domani i negoziati dovrebbero prendere quota, Pellegrini spinge per avere Anderson a disposizione. Se l'operazione principale dovesse andare in porto, anche Morrison potrebbe tornare in Premier. I tifosi degli Hammers ne sarebbero lieti: i tweet di risposta sono al miele per Morrison, che al West Ham ha lasciato un bel ricordo.