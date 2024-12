Lazio, non solo Belahyane: Lotito ha chiesto informazioni anche per un difensore

Getty Images

Da qualche anno sembra esserci una corsia preferenziale tra Verona e Roma, sponda. L'amicizia che lega il presidente del club gialloblue il patron biancocelestesi è tradotta nelle ultime quattro stagioni in una serie di affari di mercato che hanno visto trasferirsi a Formello diversi talenti esplosi con la maglia dell'Hellas. A gennaio questa tradizione potrebbe proseguire con, per il quale le due società sembrano a un passo dall'accordo. Ci sarebbe stato in questi giorni, scrive oggi il Corriere dello Sport, anche un incontro diretto tra il procuratore del ventenne centrocampista franco-marocchino e Lotito stesso per provare a battere sul tempo la concorrenza del Milan.

Nel frattempo però sempre il CorSport scrive anche che il numero uno della Lazio ha chiesto al suo amico-collega informazioni pure su un altro calciatore che sta emergendo con gli scaligeri in questa prima parte di stagione. Si tratta diIl piano dei biancocelesti di ringiovanire la rosa continuerà infatti anche nelle prossime sessioni di mercato. A giugno un veterano come Marusic andrà a scadenza di contratto e per questo al suo posto, il club sta ragionando su quale profilo nuovo inserire. E nell'elenco dei candidati c'è finito dunque anche il nome di Tchatchoua.