Rimane caldo l'asse Roma-Genova. La Lazio sta per salutare Caicedo. Il Panterone è pronto ad approdare al Genoa praticamente con lo stesso ingaggio della capitale (2,4 milioni di euro). Triennale per lui e 3 milioni al club biancoceleste. Finita qui? No. Come riporta Il Corriere dello Sport i rossoblu sarebbero ad un passo anche da Fares. Il franco-algerino è fuori dalle gerarchie di Sarri. Per la Lazio è sul mercato già da diverse settimane, ma questa dovrebbe essere quella decisiva. Vanno definiti solamente gli ultimi dettagli. All'ex Spal sarà riconosciuto lo stesso ingaggio (1,3 milioni di euro). Il calciatore ha già dato il via libera.