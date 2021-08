Mentre la Lazio attende novità sul fronte Correa, sembra spuntare un'ulteriore possibilità per sbloccare il mercato. Come riporta Il Messaggero il Marsiglia starebbe per vendere il classe '99 Kamara al Newcastle per circa 40 milioni di euro. Secondo il quotidiano 8 di questi ultimi il club francese potrebbe reinvestirli su Escalante. Si tratterebbe di una plusvalenza importante per il club capitolino che sbloccherebbe le ufficialità ancora mancanti e almeno i colpi Basic e Kostic.