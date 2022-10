Apprensione in casa Lazio per qualche acciacco. Oltre all'assenza di Immobile, Sarri deve fare i conti anche con le non perfette condizioni di Luis Alberto - ieri rimasto in panchina contro l'Atalanta e oggi assente a Formello - e anche con la caviglia malconcia di Lazzari.



Il terzino destro è uscito a metà del secondo tempo al Gewiss Stadium accusando qualche dolore al piede destro. Diverse immagini mostrano evidenti lividi sul collo del piede, perciò anche lui andrà valutato attentamente nei prossimi giorni dal mister e dal suo staff. Oggi era comunque in palestra insieme ai compagni a Formello e il fatto di dover saltare per squalifica l'impegno in coppa contro il Midtjylland gli darà la possibilità di recuperare al meglio per la prossima sfida di campionato.