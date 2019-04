La tensione tra Lazio e Milan sembra non finire mai. In campionato le due squadre sono appaiate, in Coppa Italia i ragazzi di Inzaghi hanno battuto i rossoneri con una lunga fila di polemiche conseguenti. Ad alimentare i dissapori ci pensa anche l'ex calciatore Antonio Cassano.



CASSANO SPARA A ZERO - Le ultime prestazioni dei rossoneri sono estremamente deludenti, molti tifosi big e osservatori di calcio si sono esposti, criticando la squadra di Gattuso. Antonio Cassano ieri sera durante la trasmissione Tiki Taka ha sparato a zero: "Il Milan è una squadra mediocre, non possono scendere in campo questi giocatori, la storia dice che il Milan deve giocare per vincere, la Lazio è sicuramente più forte".