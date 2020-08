Il Covid incombe anche sulla Lazio. Così la società ha deciso di scongiurare ogni pericolo e ha isolato il gruppo, partito per Auronzo di Cadore, da qualche caso controverso. Nessuna comunicazione di tamponi con esito positivo, ma Adekanye, Patric e Correa restano a Roma ad allenarsi in modo singolo. Sono stati in villeggiatura a contatto con soggetti che hanno contratto il virus, con loro rimane anche il dt Peruzzi a Formello. Così si legge nell'edizione odierna de Il Messaggero. Nella spedizione partita ieri pomeriggio alle 17.15 da Fiumicino invece ecco il nuovo acquisto Escalante, assente nei giorni scorsi nel centro sportivo. Ieri mattina nei test atletici sospiro di sollievo per Acerbi, Lazzari come sempre è risultato il migliore e il più reattivo. In attesa dell’amico Fares, a destra mette già il turbo.