Lazio, Noslin obiettivo concreto per l'attacco

È una pista concreta quella che portain orbitaL'attaccante olandese dell'Hellas Verona potrebbe davvero seguire le orme lasciate in questi anni da Zaccagni e Casale per sbarcare a Roma, sponda biancoceleste. A Formello, scrive stamattina Repubblica, c'è unariguardo l'investimento da fare sul ragazzo. Fabiani lo ha puntato e con l'avallo tecnico di Tudor potrebbe affondare il colpo nelle prossime settimane. Insieme a Tchaouna potrebbe essere quindi l'olandese, classe '99, il secondo rinforzo per il reparto avanzato dei capitoloni il prossimo anno.

Noslin è approdato ina gennaio scorso, nel turbinoso mercato dell'Hellas. In sei mesi si è preso la ribalta mettendo a segno 5 gol e 4 assist in 17 presenze. Gli ultimi due (un gol e un assist) ieri sera nel 2-2 contro l'Inter che ha chiuso la stagione degli scaligeri. Nasce ala destra, ma può giocare anche dall'altro lato e come centrale. È cresciuto calcisticamente nei Paesi Bassi, tra diversi club di seconda fascia sia nelle giovanili, sia nei primi anni di carriera (ha esordito in Eredivisie con il Fortuna Sittard). Quest'ultimo periodo in Italia è stata la sua prima esperienza all'estero, ma sembra già pronto per fare ora un ulteriore salto in avanti.