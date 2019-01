Un altro brutto episodio con cori razzisti e antisemiti allo stadio. Questa volta è successo all'Olimpico di Roma, durante il primo tempo della sfida tra Lazio e Novara di Coppa Italia. Come riporta l'Ansa, intorno alla mezzora dal cuore della Curva Nord si sono alzati due cori contro la Roma e i suoi tifosi. "Giallorosso ebreo" e "Questa Roma qua sembra l'Africa", oltre a canti e urla contro i Carabinieri.



SETTIMANA DI TENSIONE - ​Allo stadio sono presenti 13 mila persone, i cori arrivano da un ristretto gruppo della curva e nel 'semideserto' degli spalti l'eco è evidente. In settimana alcuni gruppi di ultras laziali erano stati protagonisti di scontri con le forze dell'ordine a margine della festa per il 119esimo compleanno del club, mentre alcuni gruppi romanisti avevano distribuito volantini contro i biancocelesti.